En Suiza, avalancha sepulta a decenas de personas en estación de ski

Agencias.- Un video se ha vuelto viral ya que muestra el momento en que una colosal avalancha se produjera en Zermatt, una estación de ski y alpinismo en Suiza, dejando a decenas de personas sepultadas bajo la nieve, y arrastrando a otras tantas varios metros.

A través de las redes sociales las autoridades informaron del incidente, el cual se produjo poco después de las 14:00 de este lunes, tras desencadenarse un alud en un sector fuera de pista en Riffelberg (Zermatt), donde varias personas fueron arrasadas.

Bruno Jelk, un ex jefe del servicio de rescate de montaña de Zermatt, señaló que la avalancha se produjo debajo de la estación, fuera de las pistas.

Al parecer la causa de la avalancha fue la abundancia de nieve fresca y los vientos huracanados que se han estado presentando en los últimos días en el sur del país, donde 12 avalanchas en inverno mataron a 14 personas el año pasado.

❗🌊🇨🇭 – Deadly Avalanche Strikes Swiss Village of Zermatt:

A mountain avalanche has claimed several lives in Switzerland's renowned resort village of Zermatt, situated near the Italian border.

The avalanche was triggered by heavy snowfall and hurricane-force winds that have… pic.twitter.com/CCYfObFloU

