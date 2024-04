Prevén una fuerte crisis de agua para Tamaulipas

Francisco Medina Guerrero

Cd. Victoria, Tam.- En el tema del agua y la disputa por el vital líquido con el vecino estado de Nuevo León, “si no llueve no va a haber lucha que alcance”, y habría una crisis sin precedentes para el consumo humano y agrícola, advirtió el diputado local Edgardo Melhem Salinas.

Crisis de agua en Tamaulipas

Tras señalar que se espera que la temporada que inicia en el mes de mayo traiga buenas lluvias, señaló; “en Tamaulipas estamos urgidos de que haya un almacenamiento de presas”.

“Que haya escurrimiento de los ríos porque si no va a haber una crisis sin precedentes para el consumo humano y para el uso agrícola”, alertó.

Mencionó que por ejemplo en el caso de la Presa Marte R. Gómez si no llega un huracán, por segundo año consecutivo no habrá trasvases de agua.

“Se va a poner un tema muy crítico, no nada más para el tema agropecuario sino para el consumo humano también”, recalcó.

Se prevé un año difícil

Entrevistado esta tarde en el Congreso del Estado previo al inicio de la Sesión Pública Ordinaria agendada para este martes, el también Presidente de la Comisión de Desarrollo Rural del Congreso del Estado señaló que aun cuando gracias a las lluvias de diciembre y enero en la zona norte hubo un buen avance a inicio de año ya que permitió a los agricultores sembrar y ahorrarse el riego de auxilio y en algunos casos hubo cambios de cultivo de maíz a sorgo, se prevé un año difícil.

“Viene un año difícil, esperemos que ahora que inicia en mayo la temporada de huracanes tengamos buenas noticias para Tamaulipas”, refirió.

Lamenta lo ocurrido con presa El Cuchillo

Para concluir, Melhem Salinas enfatizó que definitivamente ese va a ser el gran tema para el 2024.

«Si no llueve no va a haber lucha que nos alcance, si no llueve realmente no va a haber agua para trasvasar, y lamentablemente al Cuchillo le pusieron un segundo ‘popote’ y están utilizando El Cuchillo para rellenar presas», insistió.

«Se va a acabar el agua del Cuchillo y no va a ver agua ni siquiera para Monterrey”, señaló para concluir.