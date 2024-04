Reportan cuatro fallecidos durante periodo vacacional

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- Hasta este miércoles se contabilizan cuatro personas fallecidas en Tamaulipas durante el periodo vacacional de Semana Santa, informó el Coordinador de Socorros de la Delegación Estatal, Leopoldo Torres Mireles.

Reportan un cuarto fallecido

“Por parte de la Cruz Roja hasta el día de hoy, hasta las 11:00 que se llevó el último registro, la actualización de nuestro registro fueron tres”, refirió.

Sin embargo al ser cuestionado, se refirió además al fallecimiento de un motociclista en una salida de camino que se registró en el Corredor Urbano el pasado fin de semana, del cual dijo que no lo cuentan en su estadística ya que no fueron ellos quienes dieron la atención del caso; “no está registrado, no fue atendido directamente por la Cruz Roja”.

Atendieron 193 casos

En rueda de prensa, señaló que a la fecha llevan un total de 193 atenciones en el estado en diferentes rubros que fueron colisiones, volcaduras, caídas, atropellados y golpeados.

“La mayor demanda fueron los accidentes por caídas, en el estado estamos hablando de 43 caídas principalmente de motociclistas y personas que se cayeron en los centros turísticos”, refirió.

Al mencionar los casos en donde las personas perdieron la vida además del suscitado en el corredor urbano de la zona sur de la entidad, detalló; “en el estado hemos registrado hasta el día de hoy, porque todavía estamos en el lapso del periodo vacacional tres defunciones, una fue por una caída, un motociclista en Reynosa; otra fue una persona por enfermedad en Tampico y la otra fue el día de ayer en la carretera a Soto la Marina”.

Sobre la estadística de los accidentes y el lugar en donde más se han registrado, el Coordinador Estatal de Socorros de Cruz Roja Mexicana dijo; “la mayor incidencia la tenemos en la zona sur, lo que es en el operativo de la playa, accidentes vehiculares fueron 13 colisiones y dos volcaduras”.

Atenciones en playas

En las playas, señaló, las principales atenciones fueron por cortaduras, quemaduras y caídas; “no se reportaron ahogamientos”.

Al dar mayores detalles sobre el porcentaje de atenciones que acaparó la zona sur, añadió; “de todo el operativo que se montó desde Nuevo Laredo hasta la zona sur estaremos hablando de un 40 por ciento de la operatividad lo cubrió en la zona sur en la Playa Miramar”.

Cabe señalar que al referir la estadística de Victoria mencionó que tuvieron un fin de semana durante los días santos muy tranquilos pero con operatividad diaria.

“Se registraron nueve colisiones en lo que va a la fecha”, puntualizó.

Por último, señaló que fueron 187 voluntarios de la Cruz Roja los que estuvieron participando durante esta Semana Santa en los operativos, delegaciones, bases y diferentes puntos.