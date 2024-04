Elefante ataca vehículo en safari y mata a turista de 80 años

STAFF ED.-

Una anciana turista estadounidense falleció después de que un elefante macho agresivo atacara el vehículo en el que se encontraba durante un safari en Zambia.

El incidente tuvo lugar en el Parque Nacional Kafue el pasado fin de semana por la mañana, y la víctima fue identificada como Gail Mattson, de 80 años.

El elefante agresivo embistió el vehículo que transportaba a seis turistas y un guía durante el safari.

Un video del ataque muestra al elefante persiguiendo y volcando el camión, resultando en heridas graves para la anciana y lesiones leves para otras cuatro personas.

A pesar de ser trasladada a un hospital en Sudáfrica, Gail Mattson no logró sobrevivir.

One international client killed by elephant in Kafue National Park from lufupa Lodge during Safari. Two injured and being evacuated to Lusaka. Full details being awaited from the operator through the Senior Warden Kafue Region. Very unfortunate indeed. pic.twitter.com/4ntbyhec1G

— Gina (@ginnydmm) April 2, 2024