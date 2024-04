Dan de alta a hombre al que le trasplantaron riñón de cerdo modificado

Rick Slayman, un hombre de 62 años, fue enviado a casa luego de haber pasado dos semanas en el Hospital General de Massachusetts en Boston, donde se le fue trasplantado con éxito un riñón de cerdo modificado genéticamente.

Este se trata del primer trasplante de riñón de este tipo en un receptor vivo, algo que representa un hito histórico en los xenotrasplantes, la implantación de un órgano animal en un ser humano.

Por su parte, el paciente agradeció al equipo médico por darle una nueva oportunidad y espera que el órgano se adapte a su cuerpo para permitirle vivir muchos años más.

We are happy to share that today, Rick Slayman, our first patient to ever receive a genetically edited pig kidney transplant, has been discharged from the hospital. He is recovering well and will continue to recuperate at home with his family. pic.twitter.com/26a9f9T85N

