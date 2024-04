Roberto Canessa, sobreviviente de Los Andes, relata su experiencia

Tras el estreno de la cina “La sociedad de la nieve” la historia de los sobrevivientes de Los Andes resurgió a 50 años de que se estrellara en la cordillera el avión que salió de Uruguay con destino a Santiago de Chile.

Fueron varias las personas que murieron en el accidente y con el fin de sobrevivir, los que sobrevivieron tuvieron que recurrir a la antropofagia, consumiendo los cuerpos de los fallecidos. Después de ser rescatados se dio a conocer la noticia, generando comentarios de todo tipo.

Roberto Canessa relata su experiencia

A 50 años del terrible accidente, Roberto Canessa, uno de los sobrevivientes de Los Andes, dio una entrevista a Yordi Rosado en la que habló sobre la antropofagia, recordando que fue uno de los primeros en sugerirlo.

“Yo pensé: ‘acá me estoy muriendo, necesito comer, tengo toda la sensación de hambre’ y después pensé: ‘en estos cuerpos hay proteína, hay lípidos y los carbohidratos se re sintetizan a través de la proteína. Si una persona come eso al organismo le va a hacer bien’. Lo hablamos con todo para ver si había alguien que me aportaba algo que no estaba considerando”, relató.

Roberto Canessa señaló que para él fue sencillo comer la carne y que esta no le provocó algún tipo de malestar en el estómago.

“Después era muy sencillo, ir y cortar el pedazo, nadie me iba a bloquear de hacer lo que podía hacer, era un problema solucionable. Y si estuviera muerto, qué honor que mi cuerpo funcionara para los demás”, señaló.

Fue fundamental para sobrevivir

El cardiólogo destacó que para él fue fundamental consumir esa carne para poder sobrevivir y reencontrarse con su madre.

“Yo sabía que si no me comía ese pedazo no iba a sobrevivir y no iba a poder decir: ‘mamá, no llores que estoy vivo’ entonces agarré el pedazo y me lo comí, no pasó nada y todos se acostumbraron y fueron haciendo lo mismo”, destacó.

Finalmente, al preguntarle sobre si sabían a quién pertenecía la carne, Canessa respondió.

“Sabíamos la cara (de quién era), todo y muchas veces pensaba que me lo estaba haciendo a mí mismo, sería un honor para mí. No había tiempo, eso era práctico, ya nada me da miedo porque sé que los muertos no se mueven. Vivimos 72 días en un cementerio que no tenía tumbas” aclaró.