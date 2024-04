Eclipse solar: Así se vivió en 1991 y 2024

Este 8 de abril tuvo lugar uno de los de los fenómenos astronómicos más impresionantes, un eclipse total de sol, el cual deslumbro a millones de mexicanos durante esta mañana, en un evento que hizo a muchos recordar el eclipse solar del año 1991.

En ambas ocasiones, el evento astronómico dejó imágenes espectaculares, sin embargo, las de este año se pudieron ver con mucha más claridad y enfoque.

Fue así que grandes y chicos disfrutaron este lunes el eclipse total de sol que pudo observarse en varios estados de la república, así como científicos y astrónomos extranjeros, quienes se establecieron en diferentes regiones del país para apreciar el fenómeno natural.



El hecho conmocionó a miles y miles de personas quienes aprovecharon para ver el evento astronómico, pues no ocurrirá otro de esta magnitud hasta el año 2052.

El eclipse total de sol en 2024 pasó por los estados de Mazatlán, Durango, Torreón, Monclova, Colima y Ciudad de México, pero solo algunos de ellos tuvieron el privilegio de que se hiciera de noche en pleno día, tales como Mazatlán, Monclova Durango, Piedras Negras y Torreón. Varias personas también viajaron hasta los lugares donde previamente se había mencionado que se oscurecerá casi en su totalidad.

Minutos antes del evento, decenas de espectadores se encontraban en puntos céntricos donde ya esperaban a que cayera repentinamente la noche junto al anillo dorado. Cuando el suceso ocurrió los gritos y la euforia de los presentes fueron incontrolables, pues algunos estaban apreciando algo nunca antes visto.

Era el 11 de junio y en aquel entonces, Televisa fue el único medio que tuvo una cobertura completa y en vivo desde varios puntos del país por donde pasó el eclipse.

On July 11, 1991 at 1:24 p.m. the day went dark at the pyramids of Teotihuacán.

It was the longest total solar eclipse of the 20th century for Mexico.

It lasted 6 minutes and 54 seconds. pic.twitter.com/CqswedcqRb

