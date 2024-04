Paul Stanley su esposa anuncian que esperan a su primer hijo

Agencias.- El actor y conductor Paul Stanley y su esposa Joely Bernt, vuelven a ser noticia, pero esta vez fue para anunciar que están en espera de su primer bebé. Noticia que fue confirmada por la pareja en plena transmisión en vivo del programa matutino Hoy, donde él colabora.

Reciben felicitaciones

Además, el conductor de televisión y su esposa aparecieron como portada de la revista «Caras». En la publicación se detalló que la pareja tiene 4 meses de embarazo. Por lo que inmediatamente recibieron cientos de felicitaciones.

Cómo se recordará hace cuatro meses se casaron y hace poco se fueron de vacaciones por Europa. Ella, en las fotos de este viaje al parecer ocultó la “pancita de embarazada” para no levantar sospechas. Su boda se realizó en secreto y muy pocas personas estuvieron con ellos.

☀️ También te puede interesar: Maribel Guardia recuerda a su hijo: «Te he llorado 365 días y noches»

Paul Stanley fue el encargado de hacer el anuncio al destapar un platillo y gritar: «Estamos cocinando», luego de eso se vieron algunas prendas de bebé y todos sus compañeros lo abrazaron y le gritaron «felicidades». Tanto él como a todos a su alrededor se vieron muy contentos.

No opinará sobre bioserie de su padre

Hace poco se desvelaron las primeras imágenes de la bioserie inspirada en la vida y carrera del icónico conductor de televisión Paco Stanley, que ha generado expectativas y opiniones encontradas entre el público donde la cantante Belinda, Luis Gerardo Méndez y Diego Boneta encabezan el reparto de esta producción llamada “¿Quién lo mató?”.

El conductor aseguró, que no opinará nada sobre esta producción que involucra a su padre. «No pienso hablar nada de eso, no me interesa», dijo el conductor ante la insistencia de los reporteros con el tema.