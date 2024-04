AMLO pide que no escale el conflicto en Medio Oriente

Este sábado, el presidente Andrés Manuel López Obrador emitió un comunicado a través de redes sociales, señalando que “la guerra es irracional”, mientras pedía que el conflicto en Medio Oriente no escale, esto tras el ataque de Irán en territorio israelí.

El mensaje de AMLO

A través de un mensaje publicado en la red social X (Twitter), el mandatario llamó a activar la política entre ambas partes, con el fin de evitar la guerra.

“Ojalá y no escale el conflicto en Medio Oriente. La guerra es irracional, sinónimo de sufrimiento y muerte; no beneficia a nadie, ni siquiera a los magnates y gobernantes belicistas. Apoyemos la paz y la fraternidad universal. No debe entrar en desuso la máxima de que la política, entre otras cosas, se inventó para evitar la guerra”, publicó.

SRE preocupada por el conflicto

Horas antes, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México expresó que “el Gobierno de México advierte con profunda preocupación el ataque de Irán en contra de territorio israelí y los costos que esta acción podría tener en miles de vidas humanas”.

Además, agregó en su comunicado que: “México condena el uso de la fuerza en las relaciones internacionales y hace un llamado a las partes a la auto-contención y a la búsqueda de soluciones de manera pacífica para evitar la generalización del conflicto en Medio Oriente.

La Secretaría también remarcó la importancia de respetar el derecho internacional en aras de la paz y seguridad internacionales.