Aspirante a alcaldía de Bustamante denuncia incumplimiento del PT

Francisco Medina Guerrero

Cd. Victoria, Tam.- El aspirante a la candidatura por la alcaldía de Bustamante, Ramiro González Correa denunció el incumplimiento de acuerdos por parte de la dirigencia estatal del Partido del Trabajo, y anunció que contenderá dentro del proceso electoral como candidato sin registro.

Va por la alcaldía de Bustamante

Al reiterar su interés por participar como candidato no registrado en la jornada electoral del próximo dos de junio, aseguró que para impulsar su aspiración cuenta con el apoyo de la ciudadanía.

“Mis amigos me lo han pedido, manifestarme de esa manera a raíz de que no se nos dio la oportunidad a como ya estaban los acuerdos que se iban a dar para Bustamante, por eso hemos llegado a tomar esa decisión, quieren que yo participe como candidato no registrado”.

Acompañado de un grupo de simpatizantes y amigos, González Correa manifestó que el deseo de la población de Bustamante es un cambio.

“Quieren que yo participe como candidato no registrado, por eso hemos decidido darle por ese medio”.

Dijo que lamentablemente hay un fuerte atraso en ese municipio calificado como el más pobre del estado, pero por cuestiones políticas y falta de gestión de las anteriores administraciones, aunado a la falta de oportunidades para trabajar, las familias prefieren emigrar a otras partes del estado y del país.

“La verdad Bustamante yo lo he visto que hay una pobreza extrema, yo no entiendo porque si a Bustamante le llegan buenos recursos por parte de la Federación, por parte del Estado, no tienen agua, yo se de la necesidad del agua, no hay pozos, yo no entiendo si estamos batallando por qué esa tortuguez de hacer las cosas”, refirió.

No es convocado por el PT

González Correa refirió que en el municipio de Bustamante hay siete mil 500 pobladores y 23 comunidades ejidales cuyos habitantes esperaban que contendiera por la alcaldía bajo las siglas del Partido del Trabajo pero por situaciones desconocidas no fue convocado.

“En Bustamante no hay avance, mi jefe fue comerciante, tuvo una tienda de abarrotes en Bustamante y él siempre estaba en contra de las autoridades y decía que Bustamante jamás iba a dejar de ser ‘un revolcadero de burros’, la verdad yo me siento impotente porque yo soy un ciudadano, de mi bolsa les he surtido pipas de agua en algunas comunidades, es difícil, yo se lo que es la necesidad”, dijo para concluir.