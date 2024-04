Futbolista se desploma durante partido Udinese-Roma

El partido entre el Udinese y la Roma, correspondiente a la 32ª fecha de la Serie A italiana, fue suspendido luego de que el jugador de la Roma, Evan Ndicka, se desplomara en el campo.

El defensor marfileño de la Roma sufrió un desvanecimiento hacia el minuto 70, por lo que requirió la asistencia de los servicios médicos del club.

Ndicka, quien de acuerdo a la plataforma DAZN aún estaba consiente, fue evacuado en camilla, levantando el dedo pulgar para transmitir tranquilidad sobre su estado.

Según la web del diario La Gazzetta dello Sport, el jugador permanecerá en observación en un hospital de Udine, donde recibió la visita de su entrenador, Daniele De Rossi, y de su capitán, Lorenzo Pellegrini, antes de que el equipo emprendiera viaje de regreso a Roma.

Según La Gazzetta dello Sport, las ultimar pruebas médicas descartaron un infarto y posteriormente el club indicó que el futbolista “se siente bien y de buen humor”, junto a una imagen del mismo en el hospital.

Daniele De Rossi había acompañado al jugador durante su evacuación para conocer de primera mano su situación y más tarde, regresó al terreno de juego para hablar con sus jugadores, el árbitro y el entrenador del Udinese.

La squadra ha fatto visita a Ndicka in ospedale.

Evan si sente meglio ed è di buon umore. Resterà in osservazione per accertamenti in ospedale.

