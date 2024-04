Muere Lori y George Schappell: los gemelos siameses más longevos de la historia

STAFF ED.-

El mundo se ha conmocionado con la noticia del fallecimiento de Lori y George Schappell, los gemelos siameses más ancianos conocidos.

Ambos murieron el pasado 7 de abril por razones que aún no se han revelado, dejando una historia única y conmovedora.

Lori y George Schappell, nacidos el 18 de septiembre de 1961 en Pensilvania, fueron reconocidos por Guinness World Records como los gemelos siameses vivos más ancianos del mundo, con 62 años y 202 días de edad al momento de su muerte.

Antes de que George se declarara transgénero en 2007, también ostentaban el récord de las gemelas siamesas más longevas de la historia.

Guinness World Records are saddened to learn of the passing of Lori and George Schappell, the world's oldest conjoined twins.

George enjoyed a successful career as a country singer, whilst Lori was a trophy-winning ten-pin bowler.

Read more about their lives below 👇

— Guinness World Records (@GWR) April 12, 2024