Xolos consigue su primer triunfo en el Clausura 2024

Xolos dejó atrás su extensa racha de partidos sin ganar y consiguió su primera victoria de la temporada ante Juárez en la recta final del encuentro.

Un inicio lento

El arranque del juego no fue del agrado de muchos, pues ningún equipo dio señales de querer ir al frente, en un duelo de pocas emociones y sin anotaciones.

La segunda mitad no fue diferente y aunque el conjunto local tuvo más intención de cambiar el ritmo del partido, lo hecho no le hizo justicia. Aunque el ingreso de Avilés Hurtado cambió la cara del ataque, no fue suficiente y en los últimos minutos del partido sucedió lo impensable.

Xolos triunfa sobre Juárez

Al 88’ José Zúñiga salió al quite por los Rojinegros y con un remate dentro del área logró el tan ansiado triunfo que dejó atrás una larga racha de 16 partidos sin poder avanzar.

Con el triunfo, Tijuana llega a 11 puntos y Juárez se estancó con 12, pero destacando que los de Miguel Herrera se acercan un poco a Bravos, buscando sumar puntos cuando reciban al Puebla la siguiente semana, por su parte, los Bravos visitarán al Mazatlán FC.