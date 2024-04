Detectan a alumnos con vapeadores y drogas

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- Más de una docena de estudiantes de la escuela Preparatoria Federalizada Número Dos Aniceto Villanueva Martínez han sido sorprendidos en posesión de algún tipo de droga o vapeadores e incluso además se les han decomisado armas blancas como cuchillos y navajas, reveló su directora Norma Irene Morales González.

Se les ha decomisado droga e incluso armas blancas

“Ahorita detectados tendríamos como algunos 15, y todos están con tratamiento”, refirió.

Entrevistada este lunes previo a la Ceremonia de Honores a la Bandera que presidió el gobernador del Estado Américo Villarreal Anaya, la directora de la Escuela Preparatoria Federalizada Número Dos Aniceto Villanueva Martínez destacó que es en acuerdo con padres de familia como se lleva a cabo en dicha institución educativa la operación “mochila”, aplicación de exámenes antidoping y en su caso se canaliza a los alumnos a que reciban tratamiento contra las adicciones.

A algunos se les aplicó prueba antidoping

“Hemos tenido hasta 15 niños que se les hace la prueba antidoping, siempre de la mano del papá, en las pruebas tiene que estar el papá porque son menores de edad”, puntualizó.

Inclusive, dijo Morales González, ya están perfilados tres o cuatro alumnos a los cuales se les va a aplicar el examen antidoping.

“De once pruebas que hemos hecho en un día cuatro salen positivos”, detalló.

Marihuana y metanfetaminas las más comunes

Mencionó que en los casos que han dado un resultado positivo a los exámenes se ha detectado el consumo de marihuana, metanfetaminas y cristal entre los alumnos del plantel.

“Armas casi todos son cuchillos, navajas, lo que me llamó mucho la atención, que se me hace muy peligrosa, es un arma que tiene como ‘piquitos’ en la parte del filo, me imagino que si entra a la hora de salir rasga, eso es lo que se me ha hecho más peligrosa, hemos encontrado vapeadores, pipas, encendedores, marihuana, cristal, sí hemos encontrado y ahí lo tengo resguardado”, señaló.

Sobre la forma en que se logran detectar y asegurar sustancias y objetos prohibidos a los alumnos mencionó; “ellos mismos lo dicen, ellos mismos me mandan, casi la mayoría de los alumnos tiene mi número telefónico”.

Un tema difícil

Por último, al calificar el tema como “bien difícil”, lamentó que en algunos casos los estudiantes vienen “arrastrando” su adicción a algún tipo de droga desde el nivel secundaria.

“Claro que sí claro que sí, no vamos a tapar el sol con un dedo, las estadísticas no mienten, claro que sí, de acuerdo a investigaciones hay niños que consumen desde los 12 años de edad”, dijo para concluir.