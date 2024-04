Robos y asaltos en Victoria, obligan a candidato a pedir seguridad

A las personas que lo acompañarán en su campaña durante las caminatas la mayor parte del día, Cepeda Ramírez les pidió tranquilidad ante la ola de robos y asaltos que se han registrado y en los que los afectados han tenido que actuar ante la falta de respuesta por parte de la autoridad.

“Al ver lo que está sucediendo en la ciudad, opte por pedir medidas de seguridad sobre todo porque vamos hacer campaña desde las siete de la mañana hasta las 12 de la noche, van a tener a un servidor recorriendo cada colonia y cada ejido casas por casa y por eso optamos pedir seguridad para que quienes me acompañen en este recorrido no teman por su integridad y por eso pedimos estas medidas para que estén tranquilos que no va a suceder nada”, señaló.