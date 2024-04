Trabajos legislativos no serán afectados por campañas electorales

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA. – Los trabajos legislativos no se verán afectados con motivo del desarrollo de las campañas electorales, por lo que cualquier atraso queda descartado, señaló la diputada presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado Úrsula Salazar Mojica.

Trabajos legislativos no serán afectados

«Lo hablo en voz propia, no en voz de los demás, al menos en mi caso siempre hemos estado muy cercano a la gente que nos sigue permitiendo escuchar, no podemos legislar sin escuchar al pueblo de Tamaulipas y con esa responsabilidad lo hacemos, no hay distracción», refirió.

«Hay tiempos, sabemos perfectamente bien que estamos ahorita en un proceso, el Pleno no lo vamos a hacer un ring político en estos tiempos», recalcó.

Sobre las declaraciones de Alejandra Cárdenas

En otro tema, Salazar Mojica se refirió a las recientes declaraciones de la diputada local del PRI Alejandra Cárdenas Castillejos, quien condenó el atraso que presentan diversas acciones legislativas para su publicación en el Periódico Oficial del Estado y su entrada en vigor.

«La mayoría se ha publicado, hay cosas que se han publicado en tiempo y forma porque estamos en coordinación para ello», aseveró Salazar Mojica.

Para concluir, la Presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado mencionó; «sabemos que hay cosas que se tienen que publicar porque son decretos de ley y para que avancen estos cambios tienen que publicarse» .