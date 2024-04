Galilea Montijo desea convertirse en madre otra vez; busca alternativas

Agencias.- La reconocida conductora y presentadora de televisión, Galilea Montijo, está planeando convertirse en madre otra vez a sus 50 años de edad, a 12 años de haber concebido a su primer hijo Mateo.

Aunque su vida a sido plena, la conductora está buscando opciones, consciente de que ya no puede concebir de manera natural ya que es muy arriesgado, que le permitan hacer su sueño realidad.

Ya busca opciones

Mencionó que ya tiene algunos lugares en donde le gustaría ver esa posibilidad, aunque le hubiera gustado poder hacerlo ella, pero si no se puede ver otras opciones.

Montijo ha considerado diversas alternativas para lograr este objetivo, a pesar de las dificultades que puedan surgir en el camino. Pero también reconoció que si no logra este deseo, aún se siente afortunada por haber tenido la oportunidad de ser madre en el pasado.

Indicó que no es fácil ya que es un proceso largo, tedioso, y a veces hasta triste, “pero si no viene, no pasa nada, Dios me dio la oportunidad de ser mamá, tengo a mi Mateo, tengo dos que la vida me regaló, entonces ya tengo tres”.

Cuida de su salud

Montijo ha compartido el método que ha seguido para cuidar su figura y su salud, permitiéndole lucir bien en la pantalla chica. Su compromiso con su bienestar refleja su dedicación tanto a su carrera como a su papel como madre.

Mencionó que al pasar de los años se vuelve más lento el metabolismo, las hormonas, como mujer se va luchando con muchísimas cosas, pero siempre ha tratado de llevar un régimen de cargas y descargas calóricas y trata de estar en un peso donde se sienta cómoda.