Ante “creciente violencia”, EU emite alerta de viaje a Chiapas

El Gobierno de Estados Unidos emitió una nueva alerta de seguridad a causa de la “creciente violencia” registrada en varias zonas de Chiapas.

La advertencia se produce “debido a la creciente violencia y preocupaciones de seguridad en Chiapas”, por lo que a los funcionarios estadounidenses se les impusieron restricciones para viajar a esa zona, según informa la Embajada.

SECURITY ALERT: RISING VIOLENCE AND SECURITY CONCERNS IN THE STATE OF CHIAPAShttps://t.co/9WNnyTuU6x

— Embajada EU en Mex (@USEmbassyMEX) April 20, 2024