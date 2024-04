Daniel Bisogno preocupó a muchos tras una larga ausencia causada por una emergencia médica, por la cual tuvo que alejarse de los escenarios. No obstante, durante la transmisión del programa “Ventaneando” de este 22 de abril, Pati Chapoy confirmó el esperado regreso de Bisogno al programa.

Confirman regreso de Bisogno

Durante la transmisión de “Ventaneando”, Pati Chapoy comentó que muchas personas han preguntado por Bisogno, y detalló que hace unos días conversó con él para saber más de su estado de salud y cuándo le darían de alta.

«Quiero comentarles una noticia -que a mí en lo personal me llena de alegría- y es que me comuniqué con Daniel Bisogno la semana pasada y que ya lo habían dado de alta. Ya puede salir, entonces le dije ‘Daniel, en lo que termina tu recuperación, por qué no te vienes unos días’. Mañana estará presente Daniel Bisogno.», expresó Pati Chapoy.

Tras el anuncio del regreso de Daniel Bisogno al programa, los demás integrantes celebraron el retorno de su compañero al set de grabación, inclusive Pedrito Sola dijo que para él «es como un hermano», debido a tantos años de trabajaron juntos.

☀️ También puede interesarte: Ángela Aguilar defiende a Danna Paola tras polémicas declaraciones

¿Por qué Daniel Bisogno salió de Ventaneando?

Daniel Bisogno tuvo que interrumpir su participación en Ventaneando luego de que le diagnosticaran una infección agresiva que afectó a su estómago y pulmón, situación que lo llevo a permanecer varios días en terapia intensiva, e incluso lo dejó inmovilizado por un tiempo.

Fue Pati Chapoy y compañía quienes reportaron puntualmente el estado de salud del conductor y cómo iba logrando su recuperación de la infección que lo mantuvo alejado de las cámaras.