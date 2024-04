Daniel Bisogno piensa que su madre murió por negligencia médica

Tras su regreso oficial al programa “Ventaneando”, el conductor Daniel Bisogno ofreció una entrevista en la que hablo sobre la muerte de su madre, quien falleció mientras él se encontraba hospitalizado.

Piensa que murió por negligencia

«El Muñeco», como se conoce al conductor, ofreció una entrevista a la revista TV y Novelas, en la que reveló algunos detalles sobre su paso por el hospital, de su hija Michaela y sobre el duelo que enfrenta tras la muerte de Aracely Bisogno.

A cerca de este último punto, Bisogno aseguró que el fallecimiento de su madre habría ocurrido a causa de una negligencia.

A su vez, Daniel Bisogno declaró que se encuentra tranquilo, pues en vida no dejaba de consentir a su madre, pero reconoce que pudo haber hecho más por ella, como mejorar la atención médica que recibió mientras él se encontraba internado.

“Sí, me siento tranquilo, a lo mejor me faltó verla un poco más, pero siempre estuve para ella, pude darle todas las cosas que se le antojaban, cuando le depositan la quincena, mi mamá se sentía millonaria, me hubiera gustado que estuviera mejor atendida, yo creo que mi mamá murió por negligencia, pero bueno, yo me quedo tranquilo”, declaró.

Así se enteró de su fallecimiento

Durante la entrevista, Daniel Bisogno también contó que fue su hermana quien le dio la noticia del fallecimiento de su madre. Tras su muerte, él sigue tomando terapia para recuperarse de la pérdida, ya que su madre no pudo ir a visitarlo en el hospital.

“Mi hermana me dijo que sí recordaba que mi mamá estaba enferma, dije que sí, y siguió diciendo que había tenido una complicación, yo pregunté si la libró y me dijeron entre lágrimas que no, mi mamá quería irme a ver al hospital mientras estuve en terapia intensiva, pero no se pudo” contó.

“A mí por lo mientras, además de este dolor, que es mucho, me cuesta trabajo subir escaleras, bajarlas, pararme y bueno, sentarme, como quiera, pues uno recarga la nalga y punto. En las manos me dio una neuropatía, que es dolor e insensibilidad, en fin, sigo tomando terapia para recuperarme”, agregó el conductor.

Cree que su madre murió por el

Por otro lado, comentó que ve una mística en la muerte de su madre, algo que ya ha comentado en el pasado y volvió a reconocer que su fallecimiento le dio vida a él.

“Claro que me parece particular que a los 2 días que murió, comenzó mi mejoría. En el hospital, tuve mucho tiempo para platicar con ella, gracias a que ella me llevó a los castings pude estar en esta carrera”, señaló.