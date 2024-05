Así se jugarán los cuartos de final de la Liga MX

El torneo de este primer semestre del 2024 está llegando a su fin y con los ocho equipos confirmados para los cuartos de final, se han revelado los días y horas en las que se disputarán los juegos de ida y las vueltas.

Los cuartos de final

América, Cruz Azul, Toluca, Monterrey, Tigres, Chivas, Pumas y Pachuca son los ocho equipos que llegaron a la recta final del torneo, por lo que la esperanza de salir campeones de la Primera División está cada vez más fuerte.

Antes de que alguno pueda levantar el trofeo se tienen que jugar algunos partidos, mismos que comenzaran esta semana con los partidos de ida.

¿Cuándo serán los partidos de ida de los cuartos de final?

La actividad comenzará este 8 de mayo con el partido entre Chivas vs Toluca y posteriormente tendrá lugar el Pachuca vs América. Para el 9 de mayo la actividad comenzará con el duelo entre el Cruz Azul y Pumas, cerrando la actividad de los partidos de ida con el Tigres vs Monterrey.

En cuanto a los horarios, los partidos se realizaran de la siguiente forma:

Chivas vs Toluca a las 19:05 horas el 8 de mayo

Pachuca vs América a las 21:16 horas el 8 de mayo

Pumas vs Cruz Azul a las 19:00 horas el 9 de mayo

Tigres vs Monterrey a las 21:00 horas el 9 de mayo

☀️ También puede interesarte: Caen en Semifinales

Los partidos de vuelta de los cuartos de final

Para el día 11 de mayo se volverá a la actividad en el terreno de juego, abriendo esta fase con el América vs Pachuca en el Azteca, seguido del Toluca vs Chivas en la Bombonera. Los cuartos de final se definirán el 12 de mayo cuanto tenga lugar el Cruz Azul vs Pumas en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Los horarios quedan de la siguiente forma: