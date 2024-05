Pilotos de Haas culpan a Checo Pérez por el accidente en Mónaco

El piloto mexicano Checo Pérez sufrió un aparatoso accidente en la primera vuelta del Gran Premio de Mónaco, mismo que lo hizo abandonar la prueba y del cual es culpado por los pilotos de Haas, Kevin Magnussen y Nico Hulkenberg.

Pilotos de Haas culpan a Checo

Tras el accidente en el que los tres pilotos involucrados quedaran fuera de la carrera, Kevin Magnussen aseguró que Checo Pérez lo dejó sin espacio y por eso terminó contra el muro para posteriormente impactarse contra el monoplaza del mexicano, mismo que terminó hecho pedazos.

😰🇲🇽 LE ARRUINARON LA CARRERA AL VIEJO SABROSO ¡Así quedó el RB20 de Checo Pérez! 🚨#F1xFSMX #MonacoGP pic.twitter.com/8qQinT0se9 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) May 26, 2024



“Yo tenía mi frente junto al coche de ‘Checo’ y no me dejó ningún espacio… yo simplemente estaba ahí y salió de la nada, yo pensaba darle salida. Me sorprendió quedar en el muro de esa forma, él estaba solamente confiando en mí para desaparecer de pronto… pero bueno, no lo sé”, expresó Magnussen.

A pesar de lo aparatoso del incidente, los comisarios de la FIA determinaron que la maniobra no ameritaba una investigación, lo que fue cuestionado por el propio Pérez; sin embargo, el tapatío también fue criticado por Nico Hulkenberg, en el mismo tenor de su compañero, afirmando que no dejó suficiente espacio.

“Estaba muy apretado entre ‘Checo’ y Kevin; es una maniobra de primera vuelta y creo que lo pudo evitar Kevin, pero también ‘Checo’ pudo darle un poco más de espacio; obvio, estaba en el lugar y momento inapropiado y así terminó mi carrera también. Normalmente tienes que dejar el espacio suficiente para que pase otro auto; pero como corremos tan apretados, en este inicio de carrera. Son carreras y es la primera vuelta”, comentó Hulkenberg a Fox Sports.