¡Nuevo golpe para ‘Checo’ Pérez! abandona GP de Canadá tras choque

El piloto mexicano de Red Bull, ‘Checo’ Pérez, abandonó el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1 este domingo debido a daños en su monoplaza.

El incidente ocurrió cerca de la recta final de la carrera, impidiendo que Pérez sumara puntos tanto para el campeonato de pilotos como para los constructores, a pesar de la reciente renovación de su contrato con Red Bull por dos años.

Desde la clasificación del sábado, Pérez enfrentó dificultades, siendo eliminado en la Q1 y comenzando la carrera desde la posición 16.

Esta desventaja inicial redujo significativamente sus posibilidades de alcanzar el podio.

Además, un ligero choque con Pierre Gasly al inicio de la carrera complicó aún más sus esfuerzos por remontar posiciones y sumar puntos.

Hi, my name is Sergio Perez and you're probably wondering right now how I got a 2 year contract extension #CanadianGP pic.twitter.com/V3fC4V17hC

— Lowest Heightmilton (@TeamLHtears) June 9, 2024