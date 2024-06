Max Verstappen triunfa en Canadá; Checo Pérez abandona

El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) fue el vencedor del Gran Premio de Canadá 2024 de la Fórmula 1, en una carrera donde el clima cambiante imperó sobre el Circuito Gilles Villeneuve de Montreal.

Sin embargo, su compañero Sergio ‘Checo’ Pérez no corrió con la misma suerte, pues abandonó la prueba tras perder el control de su auto e impactar contra uno de los muros.

Los puestos en el podio los completaron el piloto británico de McLaren, Lando Norris y George Russell de Mercedes, quien superó en un final de infarto a su compañero, el siete veces campeón mundial, Lewis Hamilton (Mercedes).

