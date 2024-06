David Benavidez arremete en contra de Canelo Álvarez

El boxeador originario de Arizona, David Benavidez, arremetió contra Saúl ‘Canelo’ Álvarez, actual campeón de peso supermedio, asegurando que el tapatío no representa dignamente el boxeo mexicano y únicamente le importa el dinero.

“Solo le importa el dinero”

Benavidez, quien aún insiste en retar al ‘Canelo’, fue claro al considerar que al originario de Guadalajara, parece solo importarle el dinero y se aprovecha de su posición para elegir peleas sencillas.

“Eso es algo loco, porque un boxeador mexicano es un boxeador de honor a quien no le importa el dinero. Pero con el ‘Canelo’, parece que mientras más dinero gana, más fáciles quiere las peleas, y si alguien tiene algún problema, no le importa. Eso es básicamente lo que está diciendo cuando dice que él es el rey y puede hacer lo que él quiera”, comentó Benavidez a ESNEWS.

Dice que no representa al boxeo mexicano

En el mismo tenor, Benavidez lanzó un fuerte mensaje, asegurando que ‘Canelo’ Álvarez no representa al boxeo mexicano por no enfrentarse a los mejores contendientes.

“¿Ese es el tipo de boxeador que representa a México? Pueden llamarme un hater o lo que quieran, pero De la Hoya nunca hizo esa mierda, Marco Antonio Barrera nunca hizo esa mierda, Juan Manuel Márquez nunca hizo eso. Ellos pelearon contra los mejores. Y a él, mientras más dinero gana, menos le importan los fans. Los fans son los que están dando a ganar todo ese dinero cuando ven todas sus peleas. Eso dice mucho de su personalidad”, agregó.

Critica a los fans del Canelo Álvarez

Finalmente, el púgil mexicoamericano insistió en no comprender por qué Saúl Álvarez evita enfrentarse a los boxeadores de mayor renombre.

“No entiendo lo que está pasando con él. Pueden llamarme crítico, o lo que quieran, pero ¿por qué cuando le mencionan nombres al ‘Canelo’ como el mío o el de Crawford dice que no quiere pelear con ellos? No entiendo a los fans del ‘Canelo’ que se enojan conmigo porque pido hacer las mejores peleas posibles. ¿Están felices de pagar 80 dólares (por un PPV) en peleas donde él no enfrenta a los mejores rivales posibles?”, sentenció David Benavidez.