Evacuan edificio en Miami tras fuerte incendio y tiroteo

Decenas de residentes de un edificio de apartamentos de Miami fueron evacuados tras presentarse un incendio masivo, mismo que fue precedido de un tiroteo que dejó una persona en estado crítico.

El incendio se desató alrededor de las 8:15 horas, en el edificio Temple Court Apartments. Una vez que los bomberos de Miami acudieron al lugar del siniestro encontraron a un hombre con una herida de bala en el torso.

El alcalde de Miami, Francis Suárez, dijo que la víctima del disparo fue trasladada al Ryder Trauma Center del Jackson Memorial Hospital en estado crítico.

Aunque el tiroteo sigue bajo investigación y no se ha identificado al tirador, la Policía no cree que este represente una amenaza para la comunidad.

Fire next to Miami River, near downtown & west of i95

So scary! I hope everyone is safe pic.twitter.com/DyYoDbjwTI

— paulaaa (@paulawallaa) June 10, 2024