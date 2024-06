Reincidir en golpe de calor puede ser mortal

José del Carmen Perales Rodríguez

La Secretaría de Salud de Tamaulipas (SST) advirtió sobre el riesgo que corren las personas que han padecido golpe de calor, en caso de reincidir, toda vez que podrían enfrentar complicaciones que pueden llegar a ser fatales.

Vicente Joel Hernández Navarro, titular de la SST, comentó lo anterior y añadió que existen otros factores que pueden ocasionar un cuadro grave a quien sea afectado por esta enfermedad e incluso por deshidratación e insolación.

“La recuperación de los cambios fisiológicos es paulatino, el paciente se puede recuperar, pero se tiene que pensar que si se tuvo un golpe de calor y volverse enfrentar a lo mismo, representa mayor riesgo que la próxima vez que te dé sea más grave”, comentó.

En ese contexto comentó que el total de las defunciones son 15, una menos debido a que se duplicó un caso, mientras que van 267 casos atendidos de los cuales 41 son por deshidratación, 156 golpes de calor y de insolación 70, además de uno por quemaduras.

“Nosotros tenemos que valorar si es un factor de riesgo extra el que se está presentando para tener un problema que pueda ser fatal, la Organización Mundial de la Salud ha señalado que del cinco al diez por ciento se han incrementado los infartos por los cambios climáticos, por el aumento de la temperatura”, comentó.

Al respecto, Hernández Navarro recomendó medir el factor de riesgo coronario todos los diabéticos, los hipertensos así como tomar las medidas más pertinentes, sobre todo la no exposición, pero también no fumar, no estar en el sedentarismo, hacer ejercicio, no abusar de los medicamentos analgésicos.

“Eso disminuye los factores de riesgo, hemos sesionado siete de las 15 muertes y la mayoría ha tenido un factor de riesgo, dos de ellos no han tenido riesgo, pero está el caso de un deportista que estuvo varios días jugando en horas no apropiadas, presentó golpe de calor y falleció”, concluyó.