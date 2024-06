Ian McKellen da detalles de su salud tras ser hospitalizado

El reconocido actor Ian McKellen, recordado por interpretar a ‘Gandalf’ en ‘El Señor de los Anillos’ y ‘Magneto’ en ‘X-Men’, fue hospitalizado de emergencia recientemente tras sufrir una fuerte caída.

McKellen dio una actualización sobre su estado de salud a través de sus redes sociales, asegurando que se encuentra bien y en proceso de recuperación. Además, el actor agradeció tanto la atención médica como los buenos deseos del público.

I want to thank everyone for their kind messages and support. Since the accident, during a performance of Player Kings last night, my injuries have been diagnosed and treated by a series of experts, specialists and nurses working for the National Health Service. To them, of…

