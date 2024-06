¡Verstappen domina España! ‘Checo’ llega en octavo

Staff Ed.-

El triple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen, de Red Bull, reforzó su liderato en el Mundial de Fórmula Uno al ganar el Gran Premio de España.

Esta carrera, la décima del año, se disputó en el circuito barcelonés de Montmeló.

Verstappen, de 26 años, logró su séptimo triunfo del año y el sexagésimo primero en su carrera en la F1, ganando por delante de los británicos Lando Norris (McLaren) y Lewis Hamilton (Mercedes), quienes fueron segundo y tercero, respectivamente.

Los españoles Carlos Sainz (Ferrari) y Fernando Alonso (Aston Martin) finalizaron sexto y duodécimo, respectivamente.

El mexicano Sergio Pérez (Red Bull) concluyó en la octava posición.

George Russell (Mercedes) fue cuarto, seguido por Charles Leclerc (Ferrari) en el quinto lugar.

El australiano Oscar Piastri (McLaren) terminó séptimo, justo por delante de ‘Checo’ Pérez.

Los franceses Pierre Gasly y Esteban Ocon, de Alpine, también sumaron puntos al acabar noveno y décimo, respectivamente.

IT'S MAX VERSTAPPEN IN BARCELONA!! 🏆👏

Pushed to the wire, but the World Champ brings home a third consecutive win in Spain 💪#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/7d9WMwjgDm

— Formula 1 (@F1) June 23, 2024