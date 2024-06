Alemania triunfa y avanza a cuartos de final de la Eurocopa

Alemania venció 2-0 a Dinamarca en un encuentro marcado por una tormenta eléctrica, y goles anulados; avanzando a los cuartos de final de la Eurocopa 2024.

El encuentro en el Signal Iduna Park de Dortmund comenzaría con Alemania dominando la cancha y, con un remate de Nico Schlotterbeck se pondrían por delante al minuto 3, solo que la anotación sería invalidada.

Por conducto de Kai Havertz, la ‘Mannschaft’ se mantenía al borde de la ventaja, sin embargo, Christian Eriksen respondería tras bajar el balón y disparar al arco ‘teutón’, aunque su intento se fue por un costado.

Antes de que culminara la primera parte, una tormenta eléctrica obligó suspender el encuentro por un momento, mientras ciertos de aficionados disfrutaron desde la tribuna.

Durante el complemento, el defensor danés Joachim Andersen pondría por delante a la ‘Dinamita roja’ luego de aprovechar una serie de rebotes, pero un fuera de lugar echaría para atrás la anotación.

Inmediatamente después, sería el mismo número ‘2’ quien cometería mano dentro del área y concedería el penal con el que Kai Havertz pondría por delante a la ‘Mannschaft’ (53’).

La escuadra ‘teutona’ no quitó el pie del acelerador y con un trazo a la espalda de los defensores daneses, Jamal Musiala cruzaría su disparo y pondría el 2-0 para liquidar la serie.

Ahora, Alemania espera al ganador del encuentro entre España y Georgia para conocer a su rival en los Cuartos de Final de la Eurocopa 2024.

