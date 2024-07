Ataque ruso contra Ucrania deja al menos 32 civiles muertos

Un ataque masivo ruso con misiles provocó la muerte de al menos 32 personas en la capital de Ucrania, Kiev, así como en las ciudades de Dnipró y Krivi Rig.

El ataque se produce justo antes de la cumbre de la OTAN, que se centrará en la manera en que los países miembros pueden seguir ayudando militarmente a Ucrania.

Múltiples explosiones sacudieron alrededor a la capital ucraniana alrededor de las 10:00 de la mañana, y en las horas sucesivas iría conociendo las consecuencias del ataque.

Un hospital infantil ubicado en el distrito de Shevchenko del centro de Kiev sufrió el impacto de un misil ruso, que destruyó uno de los edificios de la infraestructura y provocó daños en otras alas del centro médico.

Dos adultos que trabajaban en el hospital murieron en el ataque, en el que resultaron heridas siete personas, entre ellos varios menores. Otras siete personas murieron en una clínica de la región de Dniprovski de Kiev que también fue alcanzada por un misil ruso.

Russian terrorists have once again launched a massive missile attack on Ukraine. Different cities – Kyiv, Dnipro, Kryvyi Rih, Slovyansk, Kramatorsk. More than 40 missiles of various types. Apartment buildings, infrastructure, and a children’s hospital have been damaged.



Una persona más murió en la ciudad de Dnipró, en el centro del país, por el impacto de un misil contra un edificio de viviendas de varias plantas y otras diez perdieron la vida en una infraestructura industrial de Krivi Rig, en la región de Dnipropetrovsk.

Según la Fuerza Aérea ucraniana, las defensas antiaéreas lograron interceptar 30 de los 38 misiles de diversos tipos lanzados por Rusia durante este lunes.

Durante una rueda de prensa celebrada en Polonia junto al primer ministro polaco, Donald Tusk, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, subrayó la necesidad de “responsabilizar a Rusia por el terrorismo y a Putin por ordenar ataques”.

En su rueda de prensa, Zelenski afirmó que la única forma de lograr la paz es forzar a Rusia a poner fin a la guerra proporcionando el apoyo suficiente a Ucrania.

Okhmatdyt Children’s Hospital in Kyiv. One of the most important CHILDREN’S hospitals not only in Ukraine, but also in Europe. Okhmatdyt has been saving and restoring the health of thousands of children.

