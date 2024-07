La tormenta tropical “Beryl” se cobró su primera víctima mortal en Texas este lunes, dejando además sin electricidad a más de dos millones de clientes en el estado y obligando a cancelar cientos de vuelos en la ciudad de Houston.

De acuerdo a lo informado por el alguacil del condado de Harris, Ed González, un padre de familia falleció luego de que un árbol cayera sobre el tejado de su vivienda ubicada en la ciudad de Houston.

“El hombre (de 53 años) estaba sentado en casa con su familia, resistiendo la tormenta. Un roble cayó sobre el techo y golpeó las vigas, la estructura cayó sobre el hombre. Esposa e hijos ilesos”, explicó González en la red social X (Twitter).

45 North & E Tidwell intersection is flooded and the water keep rising. Seen many vehicles try to go through the flood and was quickly turned around. Even the parking lot is not safe, it’s becoming a river. @KHOU #TropicalStormBeryl pic.twitter.com/xdLiFMVLxs

— John King (@JohnKKHOU) July 8, 2024