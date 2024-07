Tras varias especulaciones, la productora DreamWorks Animation confirmo que ‘Shrek 5’ es una realidad, y adelantó que el filme contará nuevamente con la participación de Mike Mayers, Cameron Diaz y Eddie Murphy.

El productor Chris Meledandri había comentado en abril que DreamWorks Animation estaba trabajando en este nuevo proyecto y desde entonces señaló que los intérpretes de la cinta original, estrenada en 2001, estaban entusiasmados ante la idea de volver.

Not too Far, Far Away… @Shrek 5 is coming to theaters on July 1, 2026 with Mike Myers, Eddie Murphy, and Cameron Diaz. pic.twitter.com/3j6ctXpPGu

— DreamWorks Animation (@Dreamworks) July 9, 2024