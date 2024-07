Trump se mantiene ‘desafiante’ tras sobrevivir a intento de asesinato

Staff Ed.-

El expresidente y candidato republicano Donald Trump sufrió un intento de asesinato durante un mitin en Butler, Pensilvania.

Un hombre identificado como Thomas Matthew Crooks, de 20 años, abrió fuego desde un tejado cercano, hiriendo a Trump en la oreja derecha.

Trump aseguró en redes sociales que no tiene «miedo» y se mantendrá «desafiante» tras el ataque.

Agradeció a los servicios de seguridad y expresó sus condolencias a la familia de la víctima mortal y los heridos.

El FBI identificó al atacante como un joven republicano de Pensilvania, aunque había hecho donaciones a organizaciones demócratas en el pasado.

Las autoridades investigan sus motivaciones.

Thank you to everyone for your thoughts and prayers yesterday, as it was God alone who prevented the unthinkable from happening. We will FEAR NOT, but instead remain resilient in our Faith and Defiant in the face of Wickedness. Our love goes out to the other victims and their…

— Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) July 14, 2024