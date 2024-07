Partido Republicano nomina oficialmente a Trump como su candidato

El Partido Republicano formalizó este lunes la nominación del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, como su candidato para las elecciones de noviembre.

A dos días de haber sobrevivido a un intento de asesinato en un mitin, Trump fue elegido por los delegados del partido para ser el candidato republicano en los comicios del 5 de noviembre, en los que se enfrentará con el actual presidente, el demócrata Joe Biden.

Cerca de dos mil 400 delegados que representan a los diferentes estados y territorios del país fueron entregando en bloque sus votos para Trump.

.@EricTrump at @GOPconvention: «We hereby nominate every single one of them for the greatest president that’s ever lived, and that’s Donald J. Trump, hereby declaring him the Republican nominee for president of the United States of America.» pic.twitter.com/vtC2Cs38Sk

— CSPAN (@cspan) July 15, 2024