Fallo afectó a 8.5 millones de dispositivos Windows: Microsoft

Microsoft estimó que alrededor de 8.5 millones de dispositivos se vieron afectados por el error de la empresa de ciber seguridad CrowdStrike y enfatizó la importancia de la “colaboración” del sector para evitar y resolver casos similares.

El día de ayer, equipos de todo el mundo se vieron afectados por un error en la actualización de un software de CrowdStrike para Windows 10, quedándose congelados en la “pantalla azul de la muerte”. El director general de la empresa, George Kurtz explicó en la red social X (Twitter) que este error dio lugar al “mayor apagón informático” de la historia.

As CrowdStrike continues to work with customers and partners to resolve this incident, our team has written a technical overview of today’s events. We will continue to update our findings as the investigation progresses. https://t.co/xIDlV7yKVh

— George Kurtz (@George_Kurtz) July 20, 2024