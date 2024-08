“Vamos a reconocer el trabajo de las mujeres mexicanas”: Sheinbaum

La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, aseguró desde Monterrey, Nuevo León, que “por primera vez, vamos a reconocer el trabajo de las mujeres mexicanas por sus familias, por su hogar”.

“Decía que es tiempo de Transformación y tiempo de mujeres; el día que tomé protesta dije que había que decir ‘Presidenta con A’ porque lo que no se nombra, no existe. Y hace mucho tiempo, nuestras bisabuelas, nuestras abuelas, no podían ir a la escuela o no las dejaban votar; en cambio, ahora, la Transformación también abrió el espacio para las mujeres“, aseguró.

En el mitin, Sheinbaum recordó que en su administración se implementarán programas como apoyo a “todas las mujeres de 60 a 64 años de edad”; becas a niños y niñas en escuelas públicas, así como un servicio de médicos y enfermeros a domicilio para adultos mayores.

“No llego sola, llegamos todas las mujeres mexicanas a la Presidencia; es tiempo de igualdad y es tiempo de Transformación. Y a los jóvenes: más educación, más trabajo, más apoyo, porque este es un país para y por los jóvenes de México”, declaró.