Al menos 30 personas perdieron la vida la madrugada de este domingo por la explosión de un camión cisterna cargado de gasolina provocada por un accidente en una carretera del estado de Níger, en el centro-norte de Nigeria, informó la agencia de emergencias de la región.

“La NSEMA (Agencia de Gestión de Emergencias del Estado de Níger) ha recibido un informe de una explosión mortal de un camión cisterna ocurrida el domingo 8 de septiembre de 2024 alrededor de las doce de la noche a lo largo del área de gobierno local de Lapai-Agale”, detalló en un comunicado.

30 Feared Dead, 50 Cows Burnt In Niger Tanker Accident

A petrol tanker explosion on Sunday in Agaie LGA of Niger State has led to the death of over 30 people and 50 cattles.

The tanker collided head-on with a trailer truck from Wudil, Kano State, en route to Lagos. pic.twitter.com/sdJuEsI0Hd

