Astronautas varados votarán desde el espacio en las elecciones de EU

Staff Ed.-

Los astronautas Suni Williams y Butch Wilmore, quienes viajaron a la Estación Espacial Internacional (EEI) en junio como parte de la misión de prueba Crew Flight Test (CFT), han tenido que extender su estancia hasta febrero de 2025 debido a problemas técnicos con la nave Boeing Starliner.

La nave sufrió fallos en los propulsores y fugas de helio, lo que impidió su regreso inmediato.

"It's a very important duty that we all have as citizens." @NASA_Astronauts can request ballots and vote from space—but those who are Earthbound can find everything needed to vote at https://t.co/i1iBE2Of3F#NationalVoterRegistrationDay pic.twitter.com/1pzv9M1aCu

— NASA (@NASA) September 17, 2024