Harris pide un nuevo debate en octubre, Trump lo rechaza

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, desafió este sábado a su rival en las elecciones de noviembre, el expresidente Donald Trump, a un nuevo debate el 23 de octubre, propuesta rechazada por el republicano, quien argumentó que es “demasiado tarde”.

En un comunicado, la directora de campaña de Harris, Jen O’Malley Dillon, anunció que la vicepresidenta había aceptado la invitación de CNN para un debate contra Trump en Atlanta, afirmando que los debates brindan “una oportunidad única para que los votantes comparen a los candidatos y evalúen sus visiones contrapuestas para Estados Unidos”.

Además, consideró que sería “inédito en la historia moderna” que solo hubiera un debate antes de los comicios que determinarán al próximo mandatario.

Tras este anuncio, la propia Harris escribió en X: “Acepto con gusto un segundo debate presidencial el 23 de octubre. Espero que @realDonaldTrump se una a mí”.

I will gladly accept a second presidential debate on October 23.

I hope @realDonaldTrump will join me. https://t.co/Trb8HUBsDh

— Kamala Harris (@KamalaHarris) September 21, 2024