Descarrilan 18 vagones de tren en Michoacán

Un aparatoso accidente ferroviario tuvo lugar esta mañana en los límites de los municipios de Taretan y Nuevo Urecho, en Michoacán, dejando 18 vagones descarrilados.

No hubo heridos

Según informó la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes de Michoacán, el incidente ocurrió alrededor de las 10:00 horas, entre las estaciones de Tomendán y Huarenitzio, en el distrito de Caltzontzin.

El Centro SICT Michoacan informa

🚧Descarrilamiento ⚠️

Línea: N

Pk: N-558+400

Distrito:Caltzontzin Entre estacion: Tomendan y Huarenitzio

Se encuentran descarrilados 18 unidades que no presentan ninguna tipo de fuga, vía principal afectada.



En las fotografías compartidas en redes sociales se observa que los vagones estaban marcados con señalamientos que indican que transportaban materiales inflamables. No obstante, la dependencia remarcó que no había fugas, por lo que no existía riesgo de explosiones.

Al siniestro se movilizaron elementos de seguridad pública y personal de Kansas City Southern, empresa responsable de la operación del tren, para atender la emergencia.

Afortunadamente no se reportaron personas lesionadas, sin embargo, la vía principal se encuentra cerrada mientras se realizan las maniobras necesarias para retirar los vagones y restablecer el servicio ferroviario.

Las causas del descarrilamiento aún se desconocen y ya se están realizando las investigaciones correspondientes. Por su parte, medios locales señalan que en esa zona son frecuentes los descarrilamientos ferroviarios.