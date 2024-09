Karely Ruíz causa revuelo en redes tras publicación de video «junto a la madre de su hija»

Por: Jonathan Uribe

Cd. Victoria, Tamps.- Hace unos meses, la influencer y creadora de contenido, Karely Ruíz, dio a conocer que estaba en la dulce espera de la cigüeña.

Mediante redes sociales, Ruíz y Bom han causado gran inquietud entre sus millones de seguidores, luego de que publicaran un vídeo con las siguientes palabras «Seremos las mejores madres»

En el vídeo se puede ver a Karely, caminar de la mano junto a Grecie Bom, en la publicación se puede ver donde Bom besa el vientre de la influencer.

Ante esta publicación sus seguidores se mostraron sorprendidos, por lo que los comentarios no se dejaron esperar, algunas palabras que fueron comentadas, son las siguientes » ¿Alguien me puede explicar? Y ¿Cómo así, no entiendo? Fueron algunos comentarios de los seguidores de la influencer.