La agencia de Defensa Civil de Gaza reportó 21 muertes tras el bombardeo de una mezquita convertida en refugio donde, según el ejército israelí, Hamás disponía de un centro de comando y control.

#BREAKING 🚨 At least 19 people have been killed after an Israeli airstrike hit a mosque in central Gaza sheltering displaced people

The IDF has said it conducted ‘precise strikes on Hamas terrorists’

Other strikes in the past several hours have hit Beirut’s southern suburbs pic.twitter.com/K1f84JSASn

— 6 News Australia (@6NewsAU) October 6, 2024