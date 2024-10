Critican a Karely Ruiz por hacer lista de regalos para su hija

Agencias.- Disfrutando de su anhelado embarazo se encuentra Karely Ruiz, con sesiones de fotos de su bab bump, así como los preparativos para su baby shower; sin embargo, esto ha sido motivo de críticas, pues usuarios de redes sociales la llamaron «hambreada».

Se sabe que la modelo de OnlyFans de 23 años gana bastante bien haciendo contenido exclusivo, por lo que le molestaron los comentarios en redes sociales y molesta, reaccionó a las críticas que recibió por hacer pública la lista de regalos que quiere que le den a su bebé.

Reacciona a críticas

A través de sus redes sociales Karely Ruiz compartió una historia en la que habla sobre la lista de regalos que espera recibir como parte de su baby shower que está próximo a realizar.

La influencer señaló que «Voy a crear una lista de Amazon para sus detallitos, vi a mucha gente que no pudo entrar al link y gracias en serio, no toda la gente es envidiosilla, en serio amo a mis fans y siempre estaré para ustedes».

Esto como respuesta a muchos internautas que comenzaron a llamarla «hambreada» por hacer público su deseo de recibir regalos de sus fans. Esta palabra es usada como abreviación de «muerta de hambre», que es una expresión coloquial para referirse a alguien que quiere todo gratis.

¿Qué onda con esa gente que me está diciendo hambreada? Que porque puse la lista de regalos. Créanme que no lo necesito, pero mis fans son tan lindos, son buenos conmigo que me quieren regalar algo, o sea le quieren obsequiar algo a la niña y es súper bien recibido, pero ¿por qué nada le embona?»

Arremete contra quienes le piden dinero

Luego arremetió contra quienes le piden dinero usando problemas de salud y acuden directamente a ella, a lo que dijo:

‘Que págame la escuela’, ahí no hay hate para Karely o sea gracias a Dios me va súper bien y mi hijo va a tener todo y ya tiene todo, realmente si yo quiero le puedo mandar a hacer lo que ella quiera, pero pues no le veo el problema, pero la gente siempre tira y tira».

Aunque existe la tradición de llevar un regalo para el bebé a los futuros padres, no hay una regla escrita, dependiendo cada tradición, pues algunas personas llevan lo que les nace, ya sea una sonaja, una carriola o pañales.

