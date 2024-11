Margot Robbie y Tom Ackerley le dan la bienvenida a su primer hijo

La actriz Margot Robbie, reconocida por su papel en Barbie, acaba de convertirse en madre, pues de acuerdo con reportes de medios, la estrella y su esposo, el productor Tom Ackerley, le dieron la bienvenida a un niño el pasado 17 de octubre.

La pareja mantuvo en privado el embarazo así como el nacimiento de su hijo, siguiendo el estilo discreto que han mostrado durante su relación.

El nacimiento se adelantó unos días y Robbie entró en labor de parto dos semanas antes de la fecha prevista, pero tanto ella como el bebé se encuentran en buen estado.



De acuerdo con Daily Mail, familiares y amigos cercanos ya habían sido informados del nacimiento, pero mantuvieron la noticia en secreto.

A pesar del secretismo que rodeó el embarazo, algunos detalles salieron a la luz, pues se vio a Tom Ackerley comprando artículos para bebé cerca de su hogar en Venice Beach, Los Ángeles.

Something to celebrate? Margot Robbie’s husband Tom Ackerley stocks up on supplies including nappies and celebratory cigars and wine ahead of their first child’s imminent arrival https://t.co/w69WIDLGqj

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 31, 2024