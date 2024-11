Reunión con Biden para la transición fue “muy agradable”: Trump

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, reveló que la reunión que tuvo en la Casa Blanca con el mandatario, Joe Biden, para preparar la transición de poderes fue “muy agradable”.

En declaraciones a New York Post, Trump explicó que gracias al encuentro, ambos políticos pudieron “conocerse de nuevo” y aseguró que su equipo de transición y el de Biden disfrutan de una “muy, muy buena relación”.

Esta cordialidad contrasta con la tensa campaña electoral en la que Trump atacó reiteradamente con insultos tanto a Biden como a su sucesora en la candidatura demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris.

Asimismo, Biden y Harris describieron al republicano como un peligro para la democracia estadounidense.

President Biden: «Congratulations. Looking forward to a smooth transition…Welcome back.»

President-elect Trump: «Politics is tough and it’s in many cases not a nice world, but it is a nice world today. I appreciate it very much.» pic.twitter.com/OUQLkb12tC

— CSPAN (@cspan) November 13, 2024