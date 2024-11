El pasado 20 de noviembre tuvo lugar la sepultura y velorio del cantante y ex integrante de One Direction, Liam Payne, tras su fallecimiento el 16 de octubre en un hotel de Buenos Aires, Argentina.

Ahora, en un reciente concierto, Zayn Malik (primer integrante en abandonar la banda británica), habría realizado un emotivo homenaje a su amigo y compañero.

La despedida de Liam Payne marcó un triste reencuentro para los integrantes de One Direction, quienes no habían coincidido en un evento público desde el año 2016.

Harry Styles, Louis Tomlinson, Zayn Malik y Niall Horan asistieron al funeral vestidos de negro y con gafas de sol, evitando ser fotografiados juntos.

Tras la despedida, Zayn habría tomado la decisión de presentarse en Leeds, Reino Unido, siendo su primer concierto luego de la lamentable noticia.

Zayn Malik’s tribute to Liam Payne at his concert in Leeds tonight. 🤍🕊️ pic.twitter.com/6M2ft26rsx

— Remembering Liam Payne (@updatingljp) November 23, 2024