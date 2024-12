Alerta de Tsunami en California tras terremoto de magnitud 7.0

Staff Ed.-

Un terremoto de magnitud 7.0 se registró el jueves 5 de diciembre a las 12:44 p.m., con epicentro cerca de Ferndale, California.

Inicialmente reportado con una magnitud de 6.6, los datos fueron posteriormente actualizados.

El sismo fue perceptible en varios estados de Estados Unidos y ocurrió a solo 99 kilómetros de la costa californiana.

El Servicio Meteorológico Nacional y el Sistema de Alerta de Tsunamis emitieron una advertencia tras el sismo.

Las autoridades pidieron a los ciudadanos mantenerse atentos a las indicaciones de los servicios de emergencia, en particular debido a la cercanía del epicentro con la costa.

Breaking!

Earthquake located 37 miles off the cost of California!

Tsunami Warning issued!!

Oregon-California coast after 7.3 earthquake. If you're between Florence,

OR & Santa Cruz, CA:

Evacuate anywhere near the coast of this area immediately ! pic.twitter.com/kNiLTak2RX

— Jakey (@JacobBaker613) December 5, 2024