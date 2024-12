Una serie de drones no identificados han puesto en alerta a, y mientras el gobernador del estado de Nueva York pidió ayuda a las autoridades federales, el presidente electo Donald Trump sugirió que sean derribados.

Desde hace varias semanas, residentes de Nueva York y Nueva Jersey han reportado drones no identificados volando en dichas áreas, generando preocupación, sobre todo porque las autoridades no han dado ninguna respuesta sobre su origen.

Vídeos de dispositivos luminosos volando en el cielo se han vuelto virales en redes sociales y legisladores critican al gobierno de Joe Biden, acusándolo de no intervenir.

Reddit has a page on the crashed New Jersey drone. I have this and other videos, plus the two photos. I have no idea what these are about. 🤷‍♀️ They were just listed there. pic.twitter.com/C8CwsXbs8b

— Bad Kitty Unleashed 🦁💪🏻 (@pepesgrandma) December 13, 2024