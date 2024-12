Trump acusa a Biden de encubrir el origen de los drones avistados en EU

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, acusó al presidente Joe Biden y al Pentágono de ocultar información sobre los extraños drones avistados en Nueva Jersey y Nueva York.

“El gobierno sabe lo que está pasando (…) Algo extraño está sucediendo y por alguna razón que no quieren decirle a la gente”, afirmó Trump.

“Nuestros militares saben de dónde despegaron; si es un garaje, pueden entrar directamente en ese garaje. Saben de dónde vino y a dónde fue, y por alguna razón no quieren hacer comentarios”, dijo el republicano durante una conferencia de prensa en Palm Beach, Florida.

Uap in Fairfield, New Jersey. According to the witness, no fixed wing and no sound.

recorded by Lori Jones. 12/12/24#uap #ufo #njdrone #nj #drones pic.twitter.com/gxVHFoc9Md

— Jason (@protestroots) December 13, 2024